Camion si ribalta e perde il carico: superstrada chiusa

Nuova giornata di disagi per chi si trova a percorrere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Questa mattina, 27 dicembre, si è infatti verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato perdendo il carico costituito da 'cippato'. Il sinistro si è verificato tra Montopoli e Pontedera in direzione mare e non vi sono stati feriti, ma è stato necessario chiudere il tratto interessato in entrambe le direzioni per permettere la messa in sicurezza della superstrada.

In conseguenza si stanno verificando lunghe code e anche la viabilità secondaria dell'area è particolarmente sotto pressione. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Stradale.