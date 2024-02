Lutto nel calcio di provincia. Un incidente stradale ha portato alla morte il giovane atleta toscano, Marco Pezzati, 'giramondo' dei campionati dilettantistici. Ha militato in numerose squadre della Regione, come Fortis Juventus, Signa e Scandicci. Gli inizi a Gavorrano, poi Fiesole-Caldine. In provincia di Pisa il 31enne arriva nel 2021, facendo una stagione con i Mobilieri Ponsacco. Dopo un passaggio alla Massese, ecco il rientro al San Luca, squadra della provincia Calabrese.

E' in località Isca sullo Ionio che è avvenuto il sinistro stradale, la notte del 21 febbraio. Secondo quanto si apprende il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, ribaltandosi e finendo fuori dalla carreggiata. La dinamica è ancora in ricostruzione.

I Mobilieri Ponsacco hanno condiviso ieri una breve nota: "Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Marco Pezzati, giocatore fiorentino che ci ha lasciato prematuramente nella scorsa notte. Marco ha condiviso con la Presidenza, con buona parte della Dirigenza, con lo Staff Tecnico e parte dell'organico attuale e della scorsa stagione, l'annata sportiva 21/22 nell'Asd Cascina. Le nostre condoglianze ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui lo spogliatoio, specie coloro che sono oggi parte della nostra società".