Pontedera: tampona un'auto con a bordo un neonato e scappa

Sono le 17.30 di domenica pomeriggio, 10 dicembre, quando un'auto con a bordo una famiglia composta da padre, madre e un neonato di appena un mese viene tamponata da un altro veicolo che poi si dà alla fuga. E' la donna a bordo del mezzo travolto che ora lancia l'appello per cercare testimoni, sperando di rintracciare il conducente.



L'incidente è avvenuto a Pontedera, in zona stadio, alla rotatoria tra via Vittorio Veneto e via della Costituzione.

L'auto, una Toyota Yaris, con a bordo la famiglia, stava percorrendo la rotatoria quando una Suzuki Jimmy di colore grigio l'ha travolta. Il primo pensiero è stato per il piccolo che fortunatamente sta bene, così come il padre, mentre la madre ha riportato contusioni sbattendo la testa e la spalla contro l'ovetto del bambino.

"La Suzuki ci è venuta addosso facendo girare la macchina più volte su se stessa. Purtroppo il guidatore, un uomo sulla sessantina, ha pensato bene di scappare. Quindi stiamo cercando di rintracciarlo".

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e i Carabinieri.



Chiunque possa fornire indicazioni utili può scrivere all'indirizzo mail m-letizia@hotmail.com