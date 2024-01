Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio a Santa Croce sull'Arno. Lungo la provinciale Francesca Nord, all'intersezione tra Via del Castellare e via Rivolta un'auto e un'Ape si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a tre ruote, un'anziano 85enne, Roberto Camelia, che ha perso la vita. Sono stati inutili infatti i tentativi di soccorso da parte dei mezzi del 118. La Polizia municipale si è occupata dei rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale.