Scontro auto-ape a Casale Marittimo: 59enne in ospedale

Incidente stradale stamani, 28 gennaio, sulla via Cecinese a Casale Marittimo, in provincia di Pisa. Secondo quanto si apprende a scontrarsi sono state un'auto e un'ape. Il guidatore del mezzo leggero è stato soccorso in codice rosso, attivate ambulanza ed elisoccorso Pegaso. E' stato portato quindi in Pronto Soccorso a Pisa. Si tratta di un uomo di 59 anni residente del posto.