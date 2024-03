Lajatico, scontro frontale tra due auto: ferite una donna incinta e una bambina di tre anni

Scontro frontale tra due auto, con ribaltamento di una delle due, questa mattina, 31 marzo, intorno a mezzogiorno a Lajatico. A bordo del veicolo ribaltato erano presenti una donna incinta, trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello, un uomo e una bimba di 3 anni, anch'essi trasportati, in codice giallo come la donna, all'ospedale di Pisa.

L'uomo a bordo dell'auto non ribaltata è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Pontedera.