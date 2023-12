Gravissimo incidente stradale stamani, 21 dicembre, sulla Statale 439 nel Comune di Lajatico. La prima ricostruzione parla di uno scontro frontale fra due auto, avvenuto poco dopo le ore 8. Il conducente di uno dei due mezzi è deceduto. Il passeggero che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Cisanello. Sono apparse sempre in gravi condizioni le due persone che erano a bordo dell'altro mezzo coinvolto nel frontale: per loro sono stati fatti intervenire due elicotteri Pegaso per il trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso.

La dinamica resta da accertare. In merito ai soccorsi, per estrarre le vittime dalle lamiere, hanno operato i Vigili del Fuoco di Pisa. Per quanto riguarda la persona deceduta, due operatori sanitari che si trovavano sul posto per caso hanno praticato le manovre di rianimazione per circa venti minuti. All'arrivo dei mezzi del 118 è stato utilizzo il defibrillatore, purtroppo senza successo.

La viabilità è stata interrotta in entrambi le direzioni di marcia durante tutte le operazioni di soccorso, per poi essere riaperta. Sul posto operano le forze di Polizia per i rilievi del sinistro e l'accertamento delle cause.