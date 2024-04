Incidente stradale in superstrada: quattro auto coinvolte e tre feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 7 aprile lungo la superstrada Fi-Pi-Li.

Quattro le auto coinvolte nel sinistro avvenuto nella galleria tra Pontedera e l'uscita di Montopoli direzione Firenze. Tre le persone che sono state condotte in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza le auto, tra cui una ibrida, e collaborato con il personale sanitario del 118 per far uscire le persone infortunate, in modo lieve, dai veicoli. Sul posto anche la Polizia stradale.



L'incidente ha provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità con lunghe code che si sono formate lungo la superstrada già particolarmente affollata per il rientro dal litorale: in molti infatti hanno approfittato di una giornata dal sapore estivo per un primo assaggio di mare.