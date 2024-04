Tamponamento in Fi-Pi-Li fra 4 mezzi zona Pisa Aeroporto: coda e disagi

Inizio settimana all'insegna dei disagi per i viaggiatori della Fi-Pi-Li di Pisa, stamani 8 aprile. Intorno alle ore 8.30, nel tratto della superstrada fra Pisa Aeroporto e Pisa nord-est direzione Firenze, un incidente stradale ha causato il blocco del traffico. Secondo quanto ricostruito, a venire a contatto con una tipica carambola di tamponamenti sono stati 4 automezzi. Non ci sono stati feriti gravi, 3 conducenti sono stati portati in ospedale per le verifiche del caso. Dato il momento della giornata, ben presto si sono formate lunghe code, fino ai 3 chilomentri. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni si sono protratte per oltre un'ora, fino all'ordinaria riattivazione della circolazione.