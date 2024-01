E' in corso una selezione pubblica indetta dall'azienda Geofor spa per la selezione di impiegati tecnici. La scadenza per inoltrare la propria domanda di candidatura è il 5 febbraio alle ore 13.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on line attiva al link: https://selezione.pa. randstad.it/ impiegatitecnicigeofor