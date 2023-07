Selezione per giovani volontari del Servizio civile digitale all'interno dell'Aoup

E' pubblicato il bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione (indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto) esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 28 settembre 2023. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Per bando ed eventuali aggiornamenti consultare la pagina https://www.politichegiovanili.gov.it/. Per le informazioni e allegati relativi al servizio civile nell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana www.ao-pisa.toscana.it [Home > Concorsi e Selezioni > Servizio Civile > Servizio Civile Universale].