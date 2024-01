Servizio civile al Pronto Soccorso di Pisa: 10 posti disponibili

Si chiama 'Pronto Soccorso: accogliere ed esserci sempre' il progetto promosso dall'Aoup - 10 i posti disponibili - nell'ambito del Bando recentemente pubblicato sul sito del Governo per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero.

Fino alle 14 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. La durata va dagli 8 ai 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali; gli operatori selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile in 507,30 euro (salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat).

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo dedicato. Tutta la documentazione e le informazioni del bando dell'ente pisano sono scaricabili dalla pagina dell'Aoup.