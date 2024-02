Pubblicato dal Comune di Vicopisano un avviso per la selezione di candidati per la realizzazione di tirocini formativi nel servizio Biblioteca-Cultura-Turismo, la presentazione delle domande, in via telematica, deve avvenire entro le 13 del 29 febbraio 2024.

L'Amministrazione vicarese ha indetto un procedimento di selezione per l'attivazione di tirocini formativi retribuiti negli uffici comunali sopra citati, nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani (in un ambiente lavorativo consolidato, nelle dinamiche organizzative e istituzionali). I suddetti tirocini saranno attivati, indicativamente, a partire da maggio/giugno 2024, si svolgeranno nel servizio Biblioteca-Cultura-Turismo, in particolar modo nell’ambito delle attività di Biblioteca comunale e di promozione delle iniziative culturali e turistiche (sarà individuato un tutor referente dei tirocinanti).

I requisiti minimi per la candidatura sono: diploma di laurea triennale o specialistica e non aver ancora compiuto il 30° anno di età. L'avviso e tutte le informazioni sui progetti, sugli altri requisiti, sulle modalità di svolgimento della prova e di presentazione della domanda sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune, si può anche contattare il responsabile del servizio amministrativo scrivendo a minuti@comune.vicopisano.pi.it .