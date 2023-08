Calci, la stagione turistica è un successo: è boom di presenze

Sta andando a gonfie vele la stagione turistica della Valgraziosa, grazie ad un numero di presenze record nelle strutture ricettive del territorio e ad arrivi dall’Italia e un po’ da tutto il mondo, per la prima volta anche dall'Australia. “Come ogni estate - riferisce il sindaco Massimiliano Ghimenti - nel cuore della stagione turistica abbiamo fatto il punto con Mirko Battaglini, presidente del Centro Commerciale Naturale di Calci, per le diverse attività economiche del territorio, e con una rappresentanza dei titolari delle diverse tipologie di strutture ricettive, bed and breakfast, ville storiche ed agriturismi: tutti confermano per questa stagione un boom di presenze".



“Quello che è emerso chiaramente - prosegue il primo cittadino - è che anche quest’anno la stagione turistica si è ulteriormente allungata, con pernottamenti registrati già a partire da marzo ed aprile e con prenotazioni davvero significative già per tutto maggio. In vero l'allungamento della stagione, con eccezione del doloroso periodo Covid, è una tendenza che abbiamo registrato durante tutti i nostri mandati amministrativi, parallelamente al nostro lavoro di costante promozione del territorio attraverso numerosi canali e sinergie: MaB UNESCO, brand Terre di Pisa, tavolo Monte Pisano, Strada dell'Olio dei Monti Pisani e, da ultimo, con l'associazione Città dell’Olio. Ed è un bel segnale circa la crescente visibilità del territorio. Altro dato positivo è che gli ospiti sono sia italiani sia stranieri, questi ultimi in arrivo soprattutto dall’Europa ma anche da paesi extra Ue, anche molto lontani. Sebbene possa sembrare presto per tracciare un bilancio in realtà gli stessi operatori ci confermano di avere presenze continuative e numeri importanti già fissati fino a tutto settembre. Possiamo quindi guardare con ottimismo ad una stagione ormai entrata nel vivo, con ricadute positive per tutte le attività del territorio”.



"In queste settimane i turisti sono una presenza tangibile a Calci e sul Monte Pisano - aggiunge Valentina Ricotta, vicesindaca con delega al turismo - che possiamo incontrare negli esercizi commerciali, nei borghi e lungo i tanti tracciati da percorrere a piedi o in bicicletta, così come in occasione dei numerosi eventi che stanno arricchendo l’estate calcesana. Senza contare la preziosa attrattività dei due musei, quello di Storia Naturale dell’Università di Pisa e quello della Certosa Monumentale, possiamo calcolare in oltre 2.000 gli spettatori complessivi agli eventi finora svolti sul territorio, fra i quali Certosa Festival, Monte Pisano Art Festival e Musicastrada: un numero che senz’altro andrà a crescere con l’imminente Fiera di Sant’Ermolao, in programma dal 5 al 7 agosto”.



“Sicuramente - conclude il sindaco Ghimenti - siamo di fronte ad un turismo sempre più attento alle tematiche ambientali: come ci hanno riferito da alcune strutture ricettive, sono in costante aumento le famiglie che arrivano con un’auto elettrica e che esprimono soddisfazione per le colonnine di ricarica che riescono a trovare in vari punti del territorio, disponibili già da diversi anni grazie all’input dell’amministrazione comunale. Allo stesso tempo, si tratta di turisti alla ricerca della Toscana più autentica, e siamo più che convinti che qui le loro aspettative siano ripagate appieno, grazie anche al lavoro delle strutture di accoglienza che offrono anche un ottimo rapporto qualità/prezzo”.