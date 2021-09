Presentazione del libro di Clemente Manenti 'Corrispondenze berlinesi'

presentazione del libro

Clemente Manenti - CORRISPONDENZE BERLINESI,

a cura di Alessandra Peretti e Michele Battini

Edizioni BFS

giovedì 16 settembre ore 17

Pisa - Spazio Giardino Via La Nunziatina, 11

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Cinema Arsenale, vicolo Scaramucci.

Intervengono: Luca Crescenzi Istituto di Studi Italo-Germanici Roma e Università di Trento, Vinzia Fiorino, Università di Pisa



Clemente è morto il 23 agosto 2018, passeggiando per la sua città. Tre anni dopo, le amiche e gli amici, le compagne e i compagni (“compagno è sempre stato per noi un rafforzativo di amico” - ha scritto Clemente) invitano tutti, in particolare chiunque l’abbia conosciuto e gli abbia voluto bene, a partecipare al suo ricordo discutendo il suo ultimo libro



Clemente Manenti (1941-2018) è stato militante politico, organizzatore culturale, insegnante, giornalista, traduttore, scrittore e altro. I principali luoghi della sua vita sono stati la Toscana (Pisa in particolare), la Germania e, in misura minore ma comunque importante, la Sicilia.



Clemente Manenti - CORRISPONDENZE BERLINESI



Oltre alle Corrispondenze edite e inedite, si propone qui una selezione – ragionata e commentata – messa in opera da Michele Battini di pensieri, note di lettura, e aforismi tratti dai taccuini, scritti a partire dagli anni ’80.

