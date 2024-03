Verde Pisa 2024 - Mostra mercato del florovivaismo

Indirizzo non disponibile

Verde Pisa 2024 non è solo una mostra mercato di giardinaggio ordinaria. Questo evento offre un'esperienza unica, dove gli appassionati di giardinaggio possono immergersi in un contesto che va oltre il semplice acquisto di piante. L'obiettivo di Verde Pisa è quello di fornire un'opportunità di confronto con esperti e vivaisti che offrono il meglio dell'Italia nel settore. Si tratta di creare giardini veramente originali e unici, che non solo abbelliscono gli spazi, ma contribuiscono anche a migliorare l'ambiente circostante.

L'evento rende fruibili una vasta gamma di proposte botaniche, tecniche ed esperienziali. Gli espositori si impegneranno a portare piante adatte alla creazione di giardini 'naturali' che richiedono poca acqua, come piante carnivore, 'piante d'aria', piante grasse e succulente. Oltre alle piante, Verde Pisa offre la possibilità di riscoprire angoli suggestivi della città, visite guidate da guide certificate, conferenze tematiche, visite all'orto botanico e ai giardini pensili dell'Ussero.

L'evento non si limita al giardinaggio, ma include anche prodotti enogastronomici DOC delle regioni italiane e artigianato creativo certificato.

Insomma, Verde Pisa è un appuntamento imperdibile per gli amanti del verde e della bellezza, che desiderano vivere un'esperienza unica e arricchente dal 30 marzo al 1 aprile 2024 nel centro cittadino di Pisa.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, CNA, Confesercenti Toscana, Ente Parco Naturale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, Confederazione Generale dell’agricoltura Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa, Accademia Italiana del Peperoncino-Delegazione di Pisa “Amici di Massimo Biagi”, Orto e Museo Botanico – Università di Pisa, con il contributo di Euroambiente.

L'ingresso sarà libero con orario 9.00/20.00 e avrà luogo lungo il centro storico della città precisamente: P.zza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - P.zza XX Settembre - Logge di Banchi - Ponte di Mezzo - P.zza Garibaldi - Borgo stretto - Borgo largo.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 3334317972 – 3333405845 oppure al sito https://www.alteregofiere.com/verdepisa/