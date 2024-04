Pizza Festival Pisa

Pizza Festival in Tour presenta l'originale 'Pizza Festival' di Pisa.

'Pizza Festival', il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, sarà a Pisa da venerdì 19 aprile a domenica 21 aprile (ven. dalle 18,00 alle 24,00 – sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00) con ingresso fratuito e senza necessità di prenotazione. Sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta. Otto forni sempre accesi, 20 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in Piazza della Pace, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza. Non mancherà lo street food con gnocco fritto, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana.

Bontà e tradizione . In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari. Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Pizzaiolo Antonio Romeo, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri... La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno è in continua crescita. Nell’ambito della manifestazione ci saranno degli stand Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori food con grigliate (per chi non gradisse la pizza) e gnocco fritto.

Progetto e tour 'Pizza Festival' . Il progetto 'Pizza Festival' nasce da un'idea del Direttore Nazionale Miolli Gianluca, capace di coinvolgere i migliori pizzaioli italiani ed organizzare, insieme all’Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, eventi di successo e molto apprezzati dal pubblico in tutta Italia. Pizza Festival è partito da Bologna per poi essere protagonista da aprile ad ottobre a Voghera, Pisa, Forlì, Monza, Trento, Omegna, Bergamo, Firenze, Cuneo, Invorio, Pistoia, Modena, Lavello, Perugia, Vicenza, la provincia di Milano e la provincia di Torino.

Pizza Patrimonio UNESCO . Il 4 febbraio 2010, la PIZZA è stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale garantita della Comunita Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto: “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanita trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunita un senso di identita e continuita, e di promuovere il rispetto per le la diversita culturale e la creativita umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.

Spettacoli e area bambini gratuita Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie saranno presenti al Pizza Festival. Inoltre, all'interno della manifestazione, sarà presenta un'area bimbi gratuita, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori. Dj set tutte le sere dalle ore 19,30 alle 24,00 con cena animata.

Orari:

Venerdì 19 aprile 18,00 – 24,00

Sabato 20 e domenica 21 aprile 12,00 – 24,00

l programma del Pizza Festival è confermato anche in caso di pioggia; l'ingresso agli stand, l'area bambini e agli spettacoli è gratuito per tutti i giorni della manifestazione.