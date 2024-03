25 anni di attività dello Spazio Antagonista Newroz

Programma di eventi per tre giorni allo Spazio Antagonista Newroz a Pisa, il 21-22-23 marzo, in occasione dei suoi 25 anni di attività e del capodanno curdo.

GIOVEDÌ 21 MARZO

al SA Newroz (via Garibaldi 74)

H. 19 apericena con panini e griglia.

H. 21 proiezione di 'Blooming in the desert', documentario breve sulla ricostruzione di Raqqa da parte del movimento delle donne curdo dopo la sconfitta dell’ISIS in Rojava.

A seguire festeggiamenti del capodanno curdo.

VENERDÌ 22 MARZO

al SA Newroz (via Garibaldi 74)

H. 15 apertura della Libreria Popolare Paulo Freire.

H. 20 Cena di Compleanno del Newroz: MENÙ Risotto con carciofi, pollo al forno con patate al forno + opzione vegetariana (Prenotare entro martedì sera al 3802615677). Comunicare esigenze alimentari o opzione vegana alla prenotazione.

Contributo 15 euro.

Reading di testi dalle lotte italiane e internazionali.

A seguire DJ Set Trash.



SABATO 23 MARZO

H. 16.30 alla Mala Servanen Jin (via Garibaldi, 192), momento di accoglienza.

H. 17.30 al SA Newroz dove si terrà l'iniziativa 'Dentro e fuori dalla storia. Sul femminismo italiano presente, passato e futuro': sulla storia del movimento femminista in Italia con Alisa Del Re, Lorenza Perini e Bruna Mura.

A seguire apericena.