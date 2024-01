25° Mostra del Disco all'Hotel Galilei di Pisa

Torna Sabato 27 e Domenica 28 gennaio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 all'Hotel Galilei di Pisa, la più grande e storica mostra del disco della Toscana con più di 150 metri lineari e oltre 40 espositori da tutta Italia per un esposizione di Vinili e CD con vere e proprie chicche; rarità, stampe originali inglesi degli anni '60 e '70, confezioni deluxe, edizioni speciali, box speciali.

Per tutti i gusti musicali, senza eccezioni: rock, blues, jazz, folk, reggae, soul, r'n'b, funky, musica italiana, classica, lirica, rap, new wave, punk. In più una sezione dedicata ai tanti appassionati della dance dagli anni settanta sino ai nostri giorni.

L'Hotel Galilei si trova in via Darsena n°1, vicino all'uscita 'Pisa Centro' della Superstrada FI-PI-LI; per chi proviene da Nord, lungo l'Aurelia all'altezza della fermata del Pisamover. A disposizione oltre 400 posti auto gratuiti di parcheggio.

In vendita all'ingresso ci sarà la borsa in cotone Vintage&Vinili a 3,00€ con la quale poter trasportare dischi e cd comprati senza usare buste di plastica.



La Mostra del Disco all'Hotel Galilei è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali in collaborazione con Luca Gracci, storico collezionista cascinese presente in tutta Italia alle Mostre del Disco.



Ganzo! Eventi Culturali è punto di riferimento nell’organizzazione di vari eventi come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Genova Vintage, Vintage&Vinili Marina di Cecina e San Vincenzo, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Prato, Follonica, Massa ecc.), Ganzo Comics, Ganzo il Cocktail, Body Art, Giochi Retrò.



Per seguire le prossime manifestazioni dell'associazione:

Sito web: www.ganzoeventiculturali. it

Profili Facebook e Instagram.