Trentesima Settimana oncologica, incontriamoci a distanza

Dal 16 al 18 aprile prossimi, si terrà anche la Settimana Oncologica, tradizionale appuntamento annuale con cui l’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella, incontra soci, simpatizzanti, cittadini e cittadine in seminari di aggiornamento e dibattito sulle tematiche oncologiche, incontri conviviali e di occasioni di intrattenimento. “Abbiamo voluto ripetere anche quest’anno la Settimana Oncologica, nonostante il persistere della pandemia – ci ha detto nel presentarne l’edizione 2021, il professor Marco Rossi, presidente della AOPI – perché crediamo che ancora di più oggi, nel momento difficilissimo che stiamo attraversando, sia importante coinvolgere, seppure via web, le persone nelle tradizionali iniziative in cui si articolano i nostri appuntamenti annuali con la città di Pisa”.

La Settimana Oncologica che inizierà dopo-domani (o domani se l’articolo verrà pubblicato giovedì) prevede tre diversi momenti di partecipazione. Venerdì 16 aprile, dalle ore 17 alle ore 19, il professor Rossi coordinerà un dibattito su piattaforma Google Meet (link per collegamento sul sito www.aopitrivella.it ) dal titolo "Incontriamoci online per raccontarci esperienze e difficoltà in un anno di Covid". All’incontro parteciperà la dottoressa Maria Giovanna Trivella del Consiglio Direttivo della stessa Associazione e lo psicologo dott. Gianluca Calvio, ma saranno anche possibili domande e interventi da parte di soci dell’AOPI e di tutti i cittadini e le cittadine che seguiranno l’iniziativa.



Sabato 17 aprile, al posto della tradizionale cena sociale, i soci dell’AOPI ed i suoi simpatizzanti potranno riunirsi virtualmente in una serata solidale di sostegno alle pizzerie, gustando a casa propria pizze acquistate nei dintorni di casa.



Infine, domenica 18 aprile la Settimana Oncologica 2021 si concluderà con lo spettacolo, in diretta streaming dal Teatro Nuovo di Pisa, dal titolo "Sorridiamo insieme in vernacolo", che avrà come protagonisti Lorenzo Gremigni e altri componenti del Crocchio Goliardi spensierati. L’intrattenimento (il cui ricavato sarà destinato alle attività dell’AOPI) sarà visibile acquistando, mediante carta di credito, il relativo biglietto elettronico sul sito www.teatronuovopisa.it, sino a qualche minuto prima del suo inizio. Per vedere lo spettacolo su computer, tablet o smartphone (o su televisore collegato ad uno di questi dispositivi) sarà sufficiente cliccare pochi minuti prima del suo inizio sul link contenuto nel messaggio che il Teatro Nuovo avrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’acquisto del biglietto. AOPI ringrazia PharmaNutra per l’aiuto alla realizzazione dell’iniziativa.

Il professor Rossi, sperando in una larga partecipazione, come è sempre stato nelle Settimane Oncologiche precedenti, porge, a nome dell’AOPI, un ringraziamento a tutti coloro che sostengono le attività dell’Associazione e a quanti vorranno partecipare agli eventi della Settimana Oncologica 2021.