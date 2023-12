Appaloosa live + Open: distillato metalli pesanti

10 Euro comprensivi di tessera CSEN.

Apertura porte: 21.30 / Inizio live: 22.00

Gli Appaloosa si formano a Livorno nel 1998.

Hanno prodotto 6 dischi: "Appaloosa" (Ondanomala 2003), "Non posso stare senza te" (Urtovox 2006), "Savana" ( Urtovox 2009), "The Worst of Saturday Night" ( Black Candy 2012), "Trance44" ( Black Candy 2014) "Bab" ( Black Candy 2016).

Fin dai primi anni abbandonano l'uso del cantato e basano il loro lavoro su un sound sporco e aggressivo, con grande interesse per la dinamica, il ritmo spesso ossessivo e la fusione di differenti influenze: psichedelia, hip hop, math rock, tekno e ogni cosa gli passi per la testa. La base della band è sempre stata due bassi e batteria a cui si sono aggiunti negli anni svariati elementi come sinth, campionatori e drum machines.

Negli anni hanno suonato in tutta Europa centinaia di concerti condividendo il palco con Cypress Hill, Karate, Black Rebel Motorcycle Club, Asian Dub Foundation, Atari teenage Riot, Dinosaur Jr, System of a Down, Prophets of Rage.

Dopo una pausa di circa 4 anni, nel 2021 riprendono l'attività live in attesa di produrre il nuovo disco.

___________________________________________

Il Distillato Metalli Pesanti è un digestivo a 100 ottani che vi farà cadere in un'inesorabile dipendenza da cui neanche il migliore degli sponsor potrà risollevarvi: dalla West Coast toscana al più profondo canyon della California.



L'obiettivo è semplice: tirare a stecca il volume e compilare un'enciclopedia dei riff più ignoranti mai sentiti. In chiusura dello scorso decennio, Marco e Daniele abbracciano la sei corde e le pelli e iniziano a celebrare una messa desertica che ha come unico Dio il Fuzz.