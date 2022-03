A che punto siamo con la Ciclopista dell’Arno in provincia di Pisa? Proprio per fare il punto sullo stato del progetto della ciclovia che si snoda lungo il tracciato del principale corso d’acqua della Toscana Fiab Pisa organizza un convegno venerdì 1° aprile. Il convegno è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Pisa: parteciperanno il presidente della Provincia Massimiliano Angori, l’assessore alla Mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli, il coordinatore di FIAB Toscana Alberto Paggetti e uno dei padri del tracciato ciclabile, Giovanni Cardinali del gruppo tecnico nazionale Fiab.



L’incontro si terrà in presenza nell’auditorium Maccarrone in via Battisti 14 a partire dalle 17.30 e sarà moderato dalla presidente di Fiab Pisa Leonora Rossi. Nel corso dell’evento sarà presentata la ciclostaffetta lungo l’Arno organizzata dal coordinamento toscano e sarà proiettato il cortometraggio 'La ciclopista del Trammino' di Stefano Alpini.



Dato che i posti in sala sono limitati, per la partecipazione in presenza, oltre al GreenPass, è necessario prenotarsi usando il modulo scaricabile dal sito https://www.fiabpisa.it/calendario-2022/. Per assistere, sarà possibile anche collegarsi a distanza sul canale YouTube di FIAB Pisa.