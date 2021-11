A Livorno in bici e in battello

Fiab Pisa organizza per il 7 novembre una pedalata fino a Livorno con visita dei canali in battello. Il percorso in bici, andata e ritorno, è di circa 54 Km (27 Km se il ritorno a Pisa è in treno). Per la visita in battello occorre prenotarsi entro martedì 2 novembre compilando il modulo di iscrizione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4eBJ2wZ161ZsB9GM4rJl2C_WXwD72Ny7k4F_eXw1yQeYJw/viewform. Ritrovo alle 9.15 in largo Uliano Martini (piazza S. Antonio), rientro a Pisa alle 15: https://www.fiabpisa.it/volantini/Livorno_Bici_e_Battello.pdf.



Il pranzo è libero e la gita è riservata ai soci FIAB, ma sarà possibile tesserarsi al punto di ritrovo prima della partenza.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...