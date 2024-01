A Lucca in bici lungo il corso del Serchio

La prossima gita in bicicletta porterà i soci di Fiab Pisa a incontrarsi a Lucca con altre Fiab toscane, dopo una pedalata di circa 25 km. La partenza sarà alle 9.15 da piazza dell’Arcivescovado, e alle 10.30 si sosterà a Ripafratta per un caffè. L'arrivo a Lucca è previsto per le 12.30; dopo la pausa pranzo in zona piazza Santa Maria, è in programma un giro sulle mura per raggiungere il baluardo Santa Maria. La partenza per il rientro a Pisa è prevista verso le 15.

Il percorso complessivo a/r è di circa 50 km, in parte su strade asfaltate, in parte su sterrato compatto, lungo la ciclopista Puccini, che costeggia il Serchio. Chi vuole, può utilizzare il treno della tratta Pisa-Lucca (all’andata o al ritorno), verificando la disponibilità di treni con trasporto bici sul sito di Trenitalia, oppure contattando gli organizzatori. Per il pranzo, si può scegliere se portarsi il cibo da casa oppure usufruire dei vari punti ristoro disponibili nella zona di piazza Santa Maria. È necessario presentarsi alla partenza con bici in buono stato, camera d’aria di scorta o kit di riparazione.



Per ulteriori informazioni: Mattia mattia@fiabpisa.it; Daniele daniele@fiabpisa.it e https://www.fiabpisa.it/calendario-2024/.