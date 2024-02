A Marina di Pisa nuovo corso di scrittura creativa

Saranno incontri mensili per mettersi alla prova con le tecniche letterarie per scrivere un buon racconto. Queste sono le premesse del corso di scrittura creativa 'Tecniche letterarie per scrivere un racconto' che Paola Alberti, scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, terrà a Marina di Pisa, nella libreria Civico 14 di Mariangela Mori, a partire da martedì 6 febbraio, alle 18:00.

Il corso, giunto alla terza edizione, ha già ispirato il pamphlet con i migliori racconti degli allievi della Alberti Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione (Laurum Editrice) ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.



Gli incontri mensili avranno la durata di 1 ora e mezza, sempre dalle 18:00 alle 19:30, fino a giugno prossimo e prevedono lezioni frontali di scrittura e teoria della letteratura per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa.





Informazioni: Libreria Civico 14, a Marina di Pisa, tel. 050 8058056, civico14libreria@gmail.com