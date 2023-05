A merenda con Fiab. Peladata per famiglie sulla pista del trammino

Domenica 7 maggio Fiab Pisa organizza una gita per famiglie e invita adulti e bambini a pedalare insieme sulla pista del Trammino. La partenza è alle 15.30 da largo Uliano Martini, l’arrivo alla meta, il prato di San Piero a Grado, sarà coronato dalla degustazione di un gelato offerto ai piccoli partecipanti.

È obbligatorio aderire preiscrivendosi entro le 10 di domenica mattina a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGHkzD8x8zOWszz2YSioVCEYoxTu_MI5G3hkjDh_Nu6ZEN_g/viewform.



Il percorso a/r e? di circa 13 km, i bambini potranno essere portati nel seggiolino o partecipare in bici con ruote di almeno 18'' e accompagnati da un adulto. La gita e? riservata ai soci con possibilità di tesserarsi alla partenza; tessera gratis per figli minori di anni 14.



Per info Leonora, leonora@fiabpisa.it; Ula, ula@fiabpisa.it.