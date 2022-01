A piedi tra le dune e il mare di San Rossore

Indirizzo non disponibile

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta:

Tra le Dune e il Mare di San Rossore!



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente Storico-Naturalistico unico in tutto il mondo…… i partecipanti lo scopriranno a piedi! Tra daini, cinghiali e molto altro!

Entrerannoo nella zona interdetta e la percorreranno quasi nella sua totalità, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Passeggeranno sulla spiaggia e godranno di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria).



Attraverseranno una fitta macchia mediterranea, raggiungeranno il Mare dove faranno una memorabile sosta sulla spiaggia. Passeranno della Villa Presidenziale del Gombo (che osserveranno solo dall'esterno del suo giardino) e rientreranno al centro visite attraversando un' alternanze di vegetazione senza paragoni in tutto il mondo.





Orario di fine: ore 16