Alberto Martini: l'immagine delle cose

Si inaugurerà sabato 14 ottobre 2023 ore 17,30 presso gli spazi espositivi della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa, a cura di Massimiliano Sbrana, sul Lungarno Mediceo al n.26, la mostra personale di ALBERTO MARTINI dal titolo "L'immagine delle cose".



Alberto Martini è un pittore che non si limita a rappresentare la realtà, ma un artista che la trasforma e la reinventa con la sua personalità e il suo stile. La sua produzione artistica abbraccia diversi generi e temi, ma sempre con una costante attenzione all'essenza delle cose, che si manifesta attraverso una tessitura visiva ricca e suggestiva. Ogni elemento, scenario o natura morta diventa per lui un'occasione per indagare le impronte del tempo, le storie segrete, le emozioni che si fissano nella memoria.



In questo modo, le sue opere non sono solo immagini, ma narrazioni visive che coinvolgono lo spettatore in un dialogo intimo e profondo. Questo dialogo è stato messo in luce da Fabrizio Pizzanelli e più recentemente da Ilario Luperini, che hanno presentato due importanti mostre dedicate al pittore toscano, una a Firenze presso il Consiglio Regionale della Toscana e l'altra a Volterra. In queste mostre si è potuto apprezzare la varietà e la qualità delle opere di Martini, che spaziano dal paesaggio alla natura morta, sempre con una forte carica espressiva e simbolica. Martini è un artista che sa cogliere l'anima delle cose e trasmetterla allo spettatore con una pittura vibrante e originale.



Martini, di professione neuropsichiatra infantile, è nato ad Asciano pisano dove vive e lavora attualmente. Dal legame con la sua terra d’origine e con la città di Pisa, dove ha vissuto e studiato, trae ispirazione per la composizione di molte sue opere.