Aliante in concerto per la VII edizione de 'Il Salotto Musicale'

Domenica 18 febbraio l'associazione culturale 'Chi vuol esser lieto sia'… presenta in collaborazione con il Museo delle Navi Antiche di Pisa il secondo appuntamento de 'Il salotto musicale VII edizione' con il patrocinio del Comune di Pisa.

Prevista visita del museo e alle 17:00 nell’auditorium degli Arsenali Medicei il concerto della band rock progressivo Aliante. Progetto musicale nato nel 2016, ha all'attivo 3 dischi con composizioni originali degli stessi musicisti che al meglio vi hanno convogliato la personale esperienza musicale e didattica e soprattutto i propri gusti musicali, un insieme che spazia dal progressive al jazz-rock dando ampio spazio all'improvvisazione che caratterizza questi generi.

Il Salotto Musicale è un progetto nato nel 2015 da un'idea di Anna Ulivieri e Chiara Tarantino in collaborazione con il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, il Sistema museale di Ateneo e con la Gipsoteca di Pisa. L’intento è di proporre non semplici concerti di musica da camera, ma finestre su diverse epoche e luoghi in cui il salotto in senso lato si mantiene una delle scene culturali più vivaci. La musica è sempre contestualizzata tramite l’accostamento alle altre arti e discipline della conoscenza. Le composizioni sono originali o presentate secondo arrangiamenti realizzati dagli stessi musicisti nel desiderio di riproporre le atmosfere e lo spirito che anima da sempre il far musica. Dal 2022 partecipano al progetto anche il Museo delle Navi Antiche di Pisa e la Domus Mazziniana. Il tema conduttore del programma è il dialogo tra le diverse epoche e culture dall'antichità a oggi. Obbiettivo generale la promozione della cultura, del territorio con le sue ricchezze storiche e architettoniche e degli stessi artisti coinvolti.

Costo a persona 15,00 € comprensivo di ingresso al museo e concerto.

Per prenotazioni: asscultchivuolesserlietosia@gmail.com Per info sugli orari di apertura del museo: (+39) 050 47029 info@navidipisa.it https://www.navidipisa.it/informazioni/