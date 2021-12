Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.



Il tour in partenza domenica 12 dicembre alle ore 11 ha come titolo 'Alla scoperta del terziere Foriporta'.

Fuori dalle mura altomedievali si estendeva Foriporta, terziere di Pisa che era in parte popolato da nuclei della società malvisti dal Comune e dalla Chiesa: ebrei e prostitute. Si tratta di un settore della città, situato fuori dai centri di potere sia politico che religioso, da sempre caratteristico e pittoresco. Partendo da Piazza del Duomo, verrà attraversata Piazza dei Cavalieri e un tratto di Borgo Stretto per cominciare un tour in cui vi sarà l’occasione di visitare le piazze dove risiedevano i Francescani e i Domenicani a Pisa: rispettivamente Piazza S. Francesco e Piazza S. Caterina.

Meeting Point: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour