Teatro Verdi, concerto per il cinquantenario dell'associazione Amici della Lirica

L'associazione pisana Amici della Lirica "Titta Ruffo", per festeggiare il cinquantenario, terrà un concerto che si terrà sabato 28 gennaio alle 17 al Teatro Verdi. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione della Fondazione Teatro di Pisa, vedrà per protagonisti il soprano Sonia Ciani, il baritono Guido Dazzini, il tenore Oronzo D’Urso, il mezzosoprano Aleksandra Meteleva e il soprano Nikoletta Hertsak. Al pianoforte Riccardo Mascia In programma celebri arie dai capolavori di Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, Rossini, Donizetti e Strauss. Tra gli ospiti che saranno in platea a condividere il festeggiamento, gli eredi di Titta Ruffo e gli eredi di Enrico Caruso.

Costituita il 28 febbraio 1972, e dal 2003 intitolata al grande baritono pisano Titta Ruffo, fin dalle origini l’Associazione si è sempre impegnata a promuovere la diffusione della cultura musicale, ed in particolare della tradizione lirica, con azioni di sensibilizzazione e informazione; a organizzare concerti lirico-vocali e conferenze; a svolgere gite sociali e trasferte nei vari teatri italiani in occasione delle diverse opere programmate.

Tra le sue attività, vanno inoltre ricordati il "Campanile d’Oro" della lirica, tributato negli anni a Katia Ricciarelli, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Piero Cappuccill, Fiorenza Cossotto e, nel 2007, al M° Riccardo Muti; i due premi intestati a Titta Ruffo in occasione del 120° della sua nascita e del venticinquennale dell’Associazione, attribuiti ai baritoni Giangiacomo Guelfi e Vittorio Vitelli; la mostra "Titta Ruffo, l’uomo e l’artista", allestita nella biblioteca ; infine, il restauro del costume di Rigoletto dello stesso Titta Ruffo che dal 2012 spicca nelle teche museali al quarto piano del teatro Verdi.

Info

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.