La scienziata Anna Grassellino inaugura la didattica del secondo semestre dell’Università di Pisa

Sarà la scienziata Anna Grassellino a inaugurare la didattica del secondo semestre dell’Università di Pisa con una lezione dal titolo “Da Pisa al Fermilab di Chicago. Viaggio verso un rivoluzionario computer quantistico”. L’appuntamento è per mercoledì 10 marzo alle ore 16 in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Ateneo.

Partita dalla laurea in Ingegneria elettronica all’Università di Pisa per arrivare al prestigioso Fermilab di Chicago, la professoressa Anna Grassellino racconta il percorso scientifico che l’ha condotta al nuovo Centro Nazionale della US National Quantum Initiative per l’avanzamento delle tecnologie quantistiche, il “Superconducting Quantum Materials and Systems Center”. Anna Grassellino illustrerà i concetti base e le potenziali applicazioni delle tecnologie quantistiche e la roadmap che porterà alla costruzione nei prossimi cinque anni del primo calcolatore quantistico al Fermi National Accelerator Laboratory.

Il progetto unisce centinaia di scienziati e ingegneri, esperti mondiali in diversi settori chiave dalla fisica dello stato solido all’informatica, dalla fisica particellare alla criogenia, dalla scienza dei materiali alla finanza e al progetto di nuovi farmaci, grazie alla collaborazione di industria, università e laboratori federali, verso la costruzione di un computer che potrà rivoluzionare il mondo del calcolo quantistico.

Anna Grassellino ha ricevuto dal Presidente Barack Obama nel 2017 il Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers e il Premio Donna dell’anno 2020 dal magazine “D - la Repubblica”.

La lezione inaugurale potrà essere seguita al link YouTube https://call.unipi.it/ LezioneGrassellino2021 e sulla pagina Facebook dell’Università di Pisa https://www.facebook.com/ unipisaofficial.