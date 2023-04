Aperitivo letterario con Mauro Pescio e 'Io ero il milanese'

Nell'ambito del festival letterario "Ponte di Parole", VIVO! ha il piacere di ospitare un aperitivo letterario in compagnia di Mauro Pescio, attore e autore del podcast "Io ero il milanese. La storia dei miei errori e della mia rinascita" e dell'omonimo libro (Mondadori 2023).



Sarà l'occasione per conoscere l'incredibile storia di Lorenzo S., ex carcerato condannato a una pena di 57 anni che, grazie a una serie di incontri che hanno cambiato il corso della sua vita, una volta uscito dal carcere ha affidato a Mauro Pescio il racconto della sua vita.

"In questo libro, perciò, è raccontata «la vita di un uomo che ha fatto tante scelte sbagliate», un uomo che ha toccato il fondo, ma che, grazie al confronto con gli altri, è riuscito a rinascere. Una storia intensa, profondamente umana, che insegna come non debbano mai venire meno la fiducia e la speranza. E, soprattutto, l’importanza di offrire sempre un’altra possibilità".

Il podcast, pubblicato per RaiPlay Sound, ha avuto enorme successo ed è diventato prima un libro e oggi uno spettacolo teatrale.





Lorenzo S. oggi lavora come mediatore penale e sociale esperto in giustizia riparativa.