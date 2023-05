Porte aperte al giardino emozionale a Monteverdi

Un luogo che svela simbolismi e centri energetici, creati attraverso geometrie antiche e ambientazioni suggestive che richiamano elementi fondamentali della natura: acqua, terra, fuoco e aria. E proprio il Regno del Fuoco e? stato ampliato nelle ultime settimane, uno spazio dove, oltre ad un grande braciere e ad alcune specie rossastre, sono stati aggiunti altri suggestivi elementi, come le svettanti canne rosse di bambu? che, posizionate secondo precise geometrie antiche, sono i muti testimoni che accompagnano in questa ambientazione davvero unica. “Baulature di sedum, aceri, echeverie, colori, forme e specie... nulla e? casuale”, spiega la padrona di casa Bruna Carvalho Bosshard.

La due giorni si inserisce all’interno dell’iniziativa nazionale dell’Apgi - Associazione parchi e giardini d’Italia - 'Connettiti con la natura' che ha lo scopo di far riscoprire proprio l’Italia dei giardini, un patrimonio culturale vivo. Ma dal 5 giugno sara? comunque sempre possibile visitare questo luogo incantato (sempre su prenotazione tramite email a info@lagualdavecchia.it, telefono al numero 349.5965855 o sito www.isentieridipiume.it) il cui motto 'alla ricerca della bellezza' si ritrova in ogni angolo. Non solo del giardino ma anche del podere, le cui fondamenta risalgono al XVI secolo, e degli appartamenti per le vacanze curati in ogni loro minimo dettaglio. Una residenza di charme insomma che attrae turisti italiani e stranieri tutto l’anno, immersa nella natura e parte di un progetto di famiglia che punta sempre a crescere, stupendo e meravigliando ogni volta i propri ospiti.