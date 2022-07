Apertura serale del Museo delle Antiche Navi

Al Museo delle Navi Antiche di Pisa arriva l’estate e il programma del weekend si arricchisce con aperture straordinarie in orario serale. Sabato 9 e venerdì 22 luglio e venerdì 12 e sabato 27 agosto, l’esposizione rimarrà visitabile fino alle 23, con ingresso promozionale a 5 euro e possibilità di visite guidate alle 21. Un’occasione per scoprire gli Arsenali Medicei che si aggiunge alle aperture del museo, previste in via ordinaria durante la settimana, il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 20.30. L’ingresso a prezzo promozionale verrà applicato a partire dalle ore 20.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente che, con 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata a giugno 2019 dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di storia della città di Pisa.