Apice, la data 0 del tour di 'Rumore Bianco' a Pisa

A poco più di un mese dall'uscita del suo nuovo album 'Rumore Bianco', il cantautore spezzino APICE ritorna a "lavorare, lavorare, lavorare" (per citare uno dei brani del disco) per presentare sul palco la sua nuova release per La Clinica Dischi. L'autore spezzino si esibirà per una manciata di date indoor prediligendo i club in alcune delle principali città italiane.

La data zero si terrà a Pisa, seguita poi da Bologna, Milano e La Spezia, con date in continuo aggiornamento. La data pisana sarà ospitata al Backstage Academy alle 22.30, con ingresso gratuito per i soci CSEN (la tessera è sottoscrivibile anche la sera stessa all'ingresso dell'evento). Dopo il live, la musica continuerà con il dj set di Felicienne dalle 00.30.

'Rumore Bianco' - Il disco

Anticipato dai singoli 'Rumore Bianco (feat. Rare?)', 'Tutte le donne' e il brano più recente 'Cemento Fresco', il nuovo album di APICE diventa il punto di arrivo di un capitolo dell’artista spezzino. 'Rumore Bianco' è il tentativo sinestetico e dunque sintetico di raccontare un rumore, un brusio, un disturbo di fondo che accompagna ogni gesto della vita dell’autore da qualche anno a questa parte: si potrebbe descrivere come un ronzio che lo assilla e che allo stesso tempo lo rassicura che qualcosa ancora continui a funzionare e che possa avere un senso il provare a mettere ordine in mezzo alla bufera, ricordandosi che finché c’è movimento, finché c’è ronzio, c’è vita e speranza.