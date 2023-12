Backstage Academy, concerto degli Appaloosa

Prosegue il format "Thursday I'm In Love", rassegna di eventi culturali e concerti organizzata dall'Associazione Culturale Backstage Academy Pisa. Giovedì 7 dicembre appuntamento con il concerto degli Appaloosa, band labronica attiva dal 1998 e seminale del movimento musicale indipendente degli ultimi anni. Ha prodotto sei dischi ed ha all'attivo centinaia di concerti in tutta Europa, condividendo il palco con artisti del calibro di Cypress Hill, Karate, Black Rebel Motorcycle Club, Asian Dub Foundation, Dinosaur Jr, System of a Down e molti altri. Fin dai primi anni, Appaloosa abbandona l'uso del cantato e basa il proprio lavoro su un sound sporco e aggressivo, con grande interesse per la dinamica, il ritmo spesso ossessivo e la fusione di differenti influenze: psichedelia, hip hop, math rock, tekno e ogni cosa passi per la testa.

In apertura i Distillato Metalli Pesanti. Più che una band, un digestivo a 100 ottani che vi farà cadere in un'inesorabile dipendenza: dalla West Coast toscana al più profondo canyon della California.

Info

L'ingresso è riservato ai soci Csen, con possibilità di tesserarsi la sera stessa dell'evento. Il concerto inizierà alle 22 e le prevendite sono disponibili su eventbrite.it al costo di 10 euro, comprensivi di tessera. Per tutte le info si può scrivere al numero WhatsApp 3491518850.