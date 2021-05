Ponte del 2 Giugno ricco di eventi a Vicopisano

Un fine settimana lungo e pieno di iniziative nel Comune di Vicopisano: inaugura la stagione estiva in anticipo la piscina di Uliveto Terme, incastonata tra Monte, parco e Arno, sono aperti alle visite la Torre dell'Orologio e il Complesso della Rocca fortificata da Brunelleschi a Vicopisano e il 2 giugno, alle 16.30, ci sarà la prima edizione della Merenda nell'Oliveta, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

Sabato 30 maggio, alle 10:00, apre i battenti la piscina comunale di Uliveto Terme, gestita dalla società Canottieri Arno di Pisa. Attrezzata, dotata di tutti i comfort, con bar e ristorante, la piscina offre anche diversi corsi destinati a bambini, adulti e anziani. Dal lunedì al giovedì resta aperta dalle 10.00 alle 19.00, mentre dal venerdì alla domenica dalle 10.00 fino alle 20.00. Gli ingressi sono contingentati per i protocolli antiCovid ed è quindi necessaria la prenotazione telefonando al 347/6530609. Informazioni a questo numero, sulla pagina Facebook della Piscina e sul sito www.comune.vicopisano.pi.it.

La Torre dell'Orologio, gestita da Capitolium Società Cooperativa, sarà aperta alle visite con il consueto orario: sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria da effettuare a questo link: coopcapitolium.it/ prenotazioni-online. Sul sito si trovano anche informazioni sulla possibilità di visite guidate (anche in più lingue).

Anche il Complesso Monumentale della Rocca sarà aperto, alle visite guidate, in più lingue, condotte dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini il cui presidente è il professor Giovanni Ranieri Fascetti, con il tradizionale orario sabato dalle 15.30 alle 19.00 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria da effettuare scrivendo a grupporosellini@yahoo.it.

Mercoledì 2 giugno, alle 16.30, ritrovo e partenza in Piazza Cavalca, a Vicopisano, per la prima edizione della Merenda nell'Oliveta, promossa dall'associazione nazionale Città dell'Olio, di cui Vicopisano fa parte. Il programma, preparato dall'assessore al Turismo Fabiola Franchi e dall'amministrazione, prevede una camminata guidata fino a località La Torre, a Vicopisano, per la merenda al sacco nell'oliveta Tonelli, con passaggio al ritorno dall'antico frantoio. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria (050/796581, turismo@comune.vicopisano.pi. it), i posti sono limitati.

Per tutte le informazioni (oltreché ai recapiti già indicati): www.comune.vicopisano.pi.it/ Novita/Eventi/Merenda-nell- Oliveta-2-giugno-ore-16.30.