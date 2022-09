Arte e poesia contro la violenza di genere - Incontro a Pontedera

ARTE E POESIA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

INCONTRO CON LA SCRITTRICE ELISA CORDOVANI

25 settembre 2022

Ore 17.00

Palazzo Pretorio

Piazza Curtatone 1, Pontedera (PI)



L’associazione “Nati per scrivere” organizza un incontro sul tema “Arte e poesia contro la violenza di genere”, in occasione del festival di letteratura indipendente “L’Era dei Libri”, che si terrà a Palazzo Pretorio a Pontedera (PI) dal 23 al 25 settembre. All’evento, interverranno la scrittrice Elisa Cordovani, che presenterà la sua silloge poetica “Un gioco che non sono io”, illustrata da Alice Walczer Baldinazzo (NPS Edizioni), e il direttore editoriale di NPS Edizioni: Alessio Del Debbio.



Il libro rappresenta un originale connubio artistico per combattere la violenza sulle donne, tematica attuale nella nostra società, un progetto congiunto dell’associazione Nati per scrivere e del magazine L’Ordinario.



“Un gioco che non sono io” non è solo una raccolta di poesie, bensì una presa di posizione, per ricordarci di quanto siamo fragili, vittime o carnefici dei nostri chiaroscuri e di quelli degli altri. Un invito a comprendere di quale “gioco”, psicologico e fisico, siamo succubi. E a tirarcene fuori. A dire NO, scegliendo l’amore per se stessi e per gli altri.





Per rimanere aggiornati sull’evento, è online anche la pagina Facebook: NPS Edizioni.