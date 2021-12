Uno spettacolo interamente live con le più belle colonne sonore di pellicole vincitrici di premi Oscar e altri riconoscimenti internazionali: Grease, Footloose, Rocky, Star Wars ecc.. In primo piano l'ArtOrchestra Project e le coreografie a cura del corpo di ballo Artemide; sullo sfondo la proiezione delle scene tratte dagli stessi film. 'The Artflix Show - Soundtracks on Demand' è uno show "parodia" della piattaforma più famosa al mondo di film in streaming.

Regia di Mirko Pastore e Michele Massei. Evento organizzato da Amici della Musica Ponsacco e Associazione Culturale Artemide. Accesso consentito solamente con Super Green Pass. È fortemente consigliata la prenotazione



artorchestraproject@gmail.com