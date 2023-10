Arti marziali, filosofia e difesa personale

A Pisa, presso la scuola di Hwa Rang Do situata in via Aurelia Nord 26, si terrà il 29 ottobre 2023 un training speciale diretto dal responsabile del Hwa Rang Do Italia, Kwan Jang Nim Marco Mattiucci, che arriverà da Roma per offrire delle lezioni speciali sulle tecniche dell'Arte Marziale Tradizionale, aprendo anche al pubblico la possibilità di partecipare.



Il programma è il seguente:



9.00-10.00 – Lezione di Hwa Rang Do (per studenti praticanti iscritti al TSD e HRD di tutte le età).



10.00-11.00 – Lezione di Filosofia (aperta anche ad esterni)



11.00-12.00 – Lezione di Difesa Personale (aperta anche ad esterni)



Il costo delle lezioni è a offerta libera.

I dettagli sul metodo di pagamento vi verranno forniti al momento dell’iscrizione.



E’ possibile partecipare alle lezioni anche Online.

Coloro che parteciperanno online, riceveranno tramite email tutti i dettagli per accedere alla riunione tramite Zoom.



L’iscrizione avverrà esclusivamente tramite il modulo presente a questo indirizzo:



https://www.artimarzialitoscana.it/lezione-di-hwa-rang-do-filosofia-e-difesa-personale-aperta-a-tutti/