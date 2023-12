Teatro Nuovo, in scena Ascanio Celestini con 'Rumba'

Venerdì 29 dicembre, alle 21, Ascanio Celestini va in scena al Teatro Nuovo di Pisa con 'Rumba'. L'asino e il bue nel presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato'. Celestini, uno dei narratori più abili del nostro tempo, sarà accompagnato dalla musica e voce di Gianluca Casadei e di Agata Celestini.

Sinossi

L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato Francesco si chiama Giovanni. Nasce da una madre francese quando il padre sta in Francia a vendere stoffe pregiate. Così lo chiamano “Francesco”, insomma un figlio francese che si legge tanti libri della letteratura cavalleresca. Diventa cavaliere o vorrebbe diventarlo, va in guerra, ma finisce in galera. Quando esce dal carcere deve ricostruire le case dei nobili che il popolo ha cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra. Ma perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l'elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica?

Info

Biglietti: intero 20 euro; convenzionati soci Coop, Arnera, Casa della Donna, Arci, Uicpi, 17 euro; studenti e dipendenti dell'Università di Pisa e giovani sotto i 18 anni d'età, 13 euro. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/ru/biglietti/rumba-ascanio-celestini.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com