Auguri bici delle storie!

Un anno dalla pubblicazione della raccolta LA BICI DELLE STORIE merita di essere festeggiato, nonostante tutte le difficoltà: i sorrisi suscitati nei bambini e nelle bambine, il sostegno al progetto Il sorriso di Marianeve ... per un pomeriggio di serenità, accoglienza, amicizia e solidarietà!

E nella Giornata mondiale del Teatro ci saranno laboratori creativi e artistici, giochi e spettacoli per famiglie in Leopolda, dalle 15.00 alle 18.00, nel rispetto della normativa anticovid vigente.

E ... dalle 18:15 gran finale con lo spettacolo 'Grembiuli e tacchi a spillo' con Daniela Bertini e Luca Errinquez (testi di Simona Fruzzetti).



Una bella occasione anche per ringraziare tutti gli amici e i sostenitori del progetto, gli autori e le autrici, le illustratrici, e i tanti sponsor che ci hanno sostenuto!



Ingresso libero con raccolta di offerte a sostegno del progetto Il sorriso di Marianeve promosso dalla GMA Onlus.



Info e prenotazioni:

associazioneilgabbiano1969@gmail.com



tel. 3470341330 ( anche WA)