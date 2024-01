In occasione del Carnevale i musei del Sistema Museale di Ateneo vi aspettano per festeggiare il periodo dell’anno più colorato tra divertimento, arte, natura e scienza.



Il Museo di Anatomia Umana "Filippo Civinini" organizza:

Auzoux's models. Il Carnevale e i suoi materiali:

gesso e cartapesta negli studi anatomici



Martedì 13 febbraio 2023, ore 17:00

Tour guidato



In occasione del martedì grasso il Museo di Anatomia Umana "Filippo Civinini" propone un tour guidato nel quale saranno illustrati, oltre agli altri preparati, anche i preziosi modelli in gesso e cartapesta.



Prenotazione obbligatoria a: info.mau@sma.unipi.it



Costo: 6€ a persona