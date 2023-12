Babbo Natale di Mezzogiorno

Dalle 16:00 alle 18:00 di sabato 16 dicembre Babbo Natale con i suoi elfi e le sue renne faranno festa al Quartier Generale del Comando della Nobile Parte di Mezzogiorno (Palazzo Cevoli, ingresso in Via San Martino, 108) dove incontreranno i bambini (ma anche i non più bambini) e leggeranno le loro letterine (in questo caso, scritte solo dai bambini).

Tra regalini ed attestati vari potrete passare un paio d’ore in allegria in attesa del Santo Natale.