Bagno Polizia di Stato, cena di beneficenza e musica con il dj Mirco Vannini

Domenica 3 settembre, alle 20.30 allo stabilimento balneare della Polizia di Stato del Calambrone, si terrà una cena di beneficenza per sostenere Happy Wheels Asd ed aiutarla ad acquistare le bocce e la rampa per far giocare i ragazzi diversamente abili nella disciplina olimpica del gioco delle bocce. A seguire musica con il dj Mirco Vannini.

Menù (costo 20 euro):

zuppa toscana

salsiccia alla brace

patatine fritte

acqua

bibita o vino

caffè

Menù bambino (12 euro):

pasta al pomodoro

roast beef

patatine

bibita

L'associazione Happy Wheels

L'Associazione Happy Wheels ASD, nata nel 2015, ha come finalità l'integrazione ed il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. L'associazione, affiliata con la Uisp e il Coni, vanta già numerosi iscritti e ha come sede operativa la struttura del Calambrone situata al Bagno della Polizia di Stato in una posizione a diretto contatto con la spiaggia, opportunamente adattata in modo da facilitare l'accesso in mare a tutti. Presidente onorario e fondatore dell'associazione è Massimiliano Mattei, che ha partecipato ai mondiali di Adaptive Surf 2018 in California nelle varie categorie ottenendo ottimi risultati nelle singole gare. Agli Europei di Adaptive Surf del 2019 in Portogallo Massimiliano Mattei ha vinto la medaglia d'oro.

Altro progetto Sport4all è creare una squadra di bocce, già sport olimpico, e comprare tutte le attrezzature necessarie per svolgere gli allenamenti e le gare a livello nazionale per creare degli atleti che potranno aspirare a delle competizioni internazionali con la maglia della nazionale. Il tutto grazie a due istruttori qualificati: Mario Borsellini e Edoardo Ghezzani, laureato in Filosofia e assistente universitario all'Università di Pisa con un progetto specifico sulla disabilità.

Info

Info e prenotazioni: 050.6390698, whatsapp 331.3716912