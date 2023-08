Bagno Polizia di Stato, beneficenza e musica con i Martin Y Los Bandidos

Sabato 12 agosto, al bagno della Polizia di Stato del Calambrone, appuntamento con la musica e la beneficenza. Nella serata si esibiranno i Martin Y Los Bandidos (Dimitri Espinoza saxo, Simone Padovani percussione, Carlo Minuti basso e Martin Lemos chitarra e voce), con l'evento che sarà accompagnato da una lotteria di beneficenza che metterà in palio ben tredici premi. La somma acquisita per la vendita dei biglietti sarà devoluta in parte al "Rifugio di Elan" di Brenda Mormile che si occupa di curare la disabilità animale ed in parte per contribuire ad un progetto volto a realizzare un centro estivo per bambini nello stabilimento balneare.

I premi

1° Premio: quadro "Onda Marina" donato dal pittore Stefano Urzi

2° Premio: opera riciclo "Cuore" donata dall'artista Stefano Pilato

3° Premio: opera "Faro" donata dall'artista Andrea Rudas

4° Premio: stampa numerata del pittore Amedeo Masacci donato da Loredana ved. Russo

5° Premio: pacco di alimenti donato da "Pane, Amore e Fantasia", alimentari di Cenaia di Manola Niccolini

6° Premio: cuore in legno donato da "Armonie di casa" di Daniele Balestri, Cenaia

7° Premio: acquario con pesci all'uncinetto donato dall'artigiana Luana Bartelloni

8° Premio: due bottiglie di vino donate dal ristorante pizzeria "Pablo", Quattro Strade di Lari

9° Premio: capo d'abbigliamento donato dal negozio "Tendenze" di Cenaia

10° Premio: due pacchi di caffè donati da Bar Sport di Alessandro Berni, Cenaia

11° Premio: due pacchi di caffè donati da Bar Sport di Alessandro Berni, Cenaia

12° Premio: buono acquisto da 15 euro donato dal salumificio B.M Business, Lavoria

13° Premio: oggetto di cartoleria donato da Cartoleria Bacci di Cenaia

Info

Cena alle 20.30 (frittura di pesce, patatine fritte, bottiglia di vino, acqua e caffè): 20 euro. Dopo le 22 ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni: 050.6390698 - 335.1566909