'Chi trova una guerra trova un tesoro': Bhalobasa nella Repubblica Democratica del Congo

Gli eventi di Bhalobasa OdV continuano: martedì 12 luglio, alle ore 18, si terrà, nello stabilimento balneare UISP in via Litoranea 68 a Marina di Pisa, un evento sul tema: 'Chi trova una guerra, trova un tesoro. Le sfide di Bhalobasa nella Repubblica Democratica del Congo'. Introdurranno la serata il presidente di Bhalobasa, Alessandro Cipriano, e il suo vicepresidente, Matteo Ferrucci. L'incontro continuerà con una condivisione, da parte della volontaria del settore progetti dell’organizzazione di volontariato, Elisa Stevanin, sulla situazione geopolitica della R.D. Congo.

Sarà l'occasione per parlare anche dei sostegni a distanza di Bhalobasa in Repubblica Democratica del Congo, grazie all'intervento della referente nel Paese, Suor Benedicta Mujawimama Secamonyo. Partecipazione libera e gratuita. Seguirà una cena al costo di 20 euro (di cui 5 devoluti a Bhalobasa). Per prenotare: Lorenzo 339 4698468. Per informazioni: comunicazione@bhalobasa.it e www.bhalobasa.it.