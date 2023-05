Bimillenario pliniano in Gipsoteca

La Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium (GIARA) Pisa e il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa partecipano alle celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio con una serie di eventi e lezioni in programma per il mese di giugno.



Le lezioni pliniane del Sistema Museale di Ateneo si svolgeranno il 7 e il 14 giugno: quattro lezioni con quattro relatori per approfondire le opere e la figura di Plinio il Vecchio in una prospettiva letteraria, storica, archeologica e antropologica.



Programma



7 giugno, ore 10

Gianfranco Natale: La medicina naturale di Plinio contro il dolore

Chiara Ballestrazzi: Natura Artifex. L’arte della Natura nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio.



14 giugno, ore 10

Antonio Fornaciari: Il cranio di Plinio il Vecchio. Considerazioni antropologiche su una presunta “reliquia” dell’antichità.

Anna Anguissola: Pietre meravigliose: tra Plinio il Vecchio e Pompei



Coordinamento organizzativo: Nicola Giaccone