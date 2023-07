ViviParco, Bobo Rondelli in concerto sulla spiaggia del Gombo

ViviParco entra nel vivo venerdì 14 luglio con il primo degli eventi 'Musica sull'acqua': il concerto di Bobo Rondelli sulla spiaggia del Gombo al tramonto. Il cantante livornese sarà con Simone "Bimbo" Soldani alla chitarra in un viaggio che ripercorrerà tutta la sua carriera attraverso i suoi "ciuchi di battaglia" (come lui stesso ama definire le canzoni più conosciute e amate dal pubblico) insieme a nuove canzoni e ad una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Per i partecipanti sarà l'occasione per vivere il tramonto sul mare in una cornice artistica e naturale unica in un dialogo tra musica e ambiente, che invoglierà ancora di più a conoscere le bellezze naturali del nostro territorio e a capire la necessità di prendersene cura



Eclettico cantautore e chitarista livornese, Roberto Rondelli fonda da giovane il trio Les Bijoux che successivamente viene rinominato Ottavo Padiglione, prendendo ispirazione per il nome da quello del reparto di psichiatria dell'ospedale di Livorno. Nei primi anni 2000 inizia la sua carriera da solista e da attore: recita in film come 'La prima cosa bella' di Virzì e in alcuni episodi della serie 'I delitti del BarLume. Ha all’attivo cinque album in studio con Les Bijoux e Ottavo Padiglione, nove da solista e due colonne sonore, quella di "Sud Side Stori" di Roberta Torre del 2000 e quella di "Andata e ritorno" di Alessandro Paci del 2003. Tra i singoli più conosciuti 'Ho picchiato la testa', 'Sei andata via', 'In vacanza, 'Per amarti', 'Cuba lacrime', 'Qualche volta sogno', 'Soli', 'Cuore libero'.

La serata sarà realizzata con la massima attenzione all'ambiente: orario dalle 19 fino al tramonto con la luce naturale, i musicisti suoneranno con strumenti acustici con l'ausilio di minime amplificazioni a batteria elettrica, il numero di partecipanti sarà limitato, la spiaggia si potrà raggiungere esclusivamente con il trenino del centro visite di San Rossore, lasciando il mezzo privato nei parcheggi all'inizio del viale del Gombo. Le persone si accomoderanno sui legni che naturalmente si trovano sulla spiaggia e che formano una platea naturale, avendo la massima attenzione a non danneggiare l'ambiente e a non disperdere rifiuti.

L'iniziativa fa parte della seconda edizione di ViviParco, rassegna culturale organizzata dall'Ente Parco sui temi dell’ambiente, che ha l'obiettivo di ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, ed è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana e si svolge con il patrocinio del Comune di Pisa. Il secondo appuntamento con 'Musica sull'Acqua' sarà domenica 30 luglio con la chitarra di Paolo Angeli che suona Rade sulla spiaggia del Gombo al tramonto, a cura di Pisa Jazz con la collaborazione dell'associazione culturale sarda Grazia Deledda.

Info

Il concerto è gratuito, la spiaggia del Gombo dovrà essere raggiunta a bordo del trenino in partenza dal Centro Visite. Prezzo 5 euro andata e ritorno, primo viaggio di andata alle 18.15 ultimo alle 18.50, prenotazione consigliata al +39 050 530101, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ultimi posti disponibili, ulteriori info su www.parcosanrossore.org.